Le cantine dei bertoniani 2025

A Montebello di Bertona si torna a celebrare “Le cantine dei bertoniani” nei giorni 31 ottobre e 1° novembre.Due giorni di festa e sapori autentici, con vini e prodotti tipici nelle cantine storiche del borgo, stand gastronomici con delizie locali.Ci saranno anche mercatini dell’artigianato. E. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

