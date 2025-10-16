Britney Spears non resta in silenzio. Dopo che il New York Times ha pubblicato un estratto di “You Thought You Knew”, il memoir che l’ex marito della popstar, Kevin Federline, pubblicherà il 21 ottobre, la star si fa sentire. Nel passaggio condiviso dalla testata americana e ripreso dai giornali di mezzo mondo Federline ha rivelato che i figli Sean Preston e Jayden Jaymes (oggi 20 e 19 anni) gli avrebbero confidato come Britney di tanto in tanto si piazzasse sulla soglia della loro camera con un coltello in mano mentre li guardava dormire. “Il continuo gaslighting (manipolazione mentale per cui il gaslighter mette in atto una distorsione della comunicazione per porre la vittima in una condizione di dubbio nei confronti di se stessa, ndr) del mio ex marito è estremamente doloroso ed estenuante ” replica la diretta interessata sui social, cogliendo l’occasione per parlare del proprio rapporto con i figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le bugie del mio ex marito sono dolorose ed estenuanti. Il suo libro finirà dritto in banca e io sono l’unica che ci rimane male”: così Britney Spears dopo le rivelazioni choc di Kevin Federline