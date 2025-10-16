Le bottiglie sequestrate hanno un valore di oltre 900mila euro | Davide Lacerenza offre lo champagne come risarcimento danni

Stefania Nobile e Davide Lacerenza hanno chiesto di poter scontare la pena attraverso lavori socialmente utili. La figlia di Wanna Marchi, secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, si è offerta come volontaria della Protezione civile di Milano. La richiesta è prevista dalla legge per pene inferiori ai quattro anni. La Nobile, infatti, “ non ha una misura detentiva, ma solo l’obbligo di dimora ”, mentre Lacerenza è stato condannato “a 4 anni e otto mesi”. Il prossimo 22 ottobre la gip di Milano, Sonia Mancini, dovrà decidere se ratificare i patteggiamenti: “4 anni e 8 mesi per Lacerenza e 3 anni per Nobile”, dopo l’accordo raggiunto tra la difesa, rappresentata dall’avvocato Liborio Cataliotti, e la Procura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

