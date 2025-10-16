Candele accese, applausi e sorrisi che raccontano molto più di una festa. Nella sede di via Pistocchi 10, l’altra sera, la comunità faentina si è stretta attorno a Le Botteghe, l’ impresa sociale senza scopo di lucro che ha celebrato i suoi primi due anni di vita. Un anniversario che profuma di orgoglio e di futuro, perché in quel negozio, dove i commessi sono persone con disabilità e fragilità, ogni giorno si coltivano autonomia, dignità e inclusione. Fondata l’8 ottobre 2023 dall’unione della cooperativa sociale ‘Ceff’ di Francesco Bandini e dall’associazione Genitori Ragazzi Disabili (Grd Odv), quella de Le Botteghe oggi è una realtà consolidata, dove circa 40 ragazzi e ragazze, affiancati dai loro educatori, si alternano tra banco, magazzino e vetrine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Le Botteghe’ di via Pistocchi. Un compleanno speciale