Le aziende italiane che aggirano le restrizioni europee sulla Russia
Le sanzioni europee contro la Russia, a oltre tre anni dall ’ invasione dell ’ Ucraina, continuano a mostrare crepe profonde. Secondo un ’ analisi dell ’ Economic Security Council of Ukraine (Escu), tra il 2024 e il 2025 tre aziende italiane – Harditalia S.r.l., Fpt Industrie S.p.A. e Helvi S.p.A. – hanno inviato in Russia beni per oltre 2,3 milioni di dollari, nonostante si tratti di apparecchiature classificate come dual use, cioè con potenziale impiego militare. L ’ inchiesta, supportata da documenti doganali, registri societari russi e dai cataloghi ufficiali della fiera Metalloobrabotka 2025 — principale esposizione dell ’ industria metallurgica moscovita, spesso al servizio del complesso militare-industriale — ricostruisce una rete di triangolazioni, intermediari e filiali che ha consentito a tecnologia italiana di continuare a raggiungere Mosca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un calo del 10% dei ricavi ha aumentato del 4,9% il rischio di infiltrazioni mafiose. Lo rivela uno studio della Banca d’Italia, che analizza l'impatto del Covid-19 sulle aziende italiane - facebook.com Vai su Facebook
WIRED ci cita tra le aziende italiane di cybersecurity più innovative, in grado di proporre soluzioni all'avanguardia nel settore. Leggi l'articolo https://hubs.li/Q03MtMsr0 - X Vai su X
Tra triangolazioni, società di comodo e fiere moscovite, le tecnologie del nostro Paese finiscono ancora nel cuore del complesso militare-industriale russo. E Bruxelles ... - Tra triangolazioni, società di comodo e fiere moscovite, le tecnologie del nostro Paese finiscono ancora nel cuore del complesso militare- Si legge su linkiesta.it