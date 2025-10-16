Le auto ibride plug-in sotto accusa | Inquinano quasi come diesel e benzina

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le auto plug-in sono meno "green" del previsto. Ed emettono nell'atmosfera molta più Co2 di quanto dicano i dati ufficiali, almeno secondo un'indagine realizzata dall'organizzazione no profit Transport & Environment (T&E). Parliamo, per intenderci, delle auto Phev, quelle che nel gergo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

auto ibride plug sottoLe auto ibride plug-in sotto accusa: "Inquinano quasi come diesel e benzina" - Un rapporto dell'organizzazione no profit Transport & Environment mette alla berlina le elettriche alla spina: sarebbero molto meno "green" di quanto stimato dai test Wltp. today.it scrive

auto ibride plug sottoAuto ibride sotto accusa: emissioni di CO2 cinque volte superiori al dichiarato - Un recente rapporto dell’Unione Europea ha sollevato preoccupazioni significative nel settore automotive, rivelando che le auto ibride plug- Scrive leonardo.it

auto ibride plug sottoAuto ibride plug-in: il paradosso fiscale che nel 2025 non fa risparmiare le aziende - in hybrid (PHEV) sono considerate una soluzione interessante dalle aziende per ridurre consumi ed emissioni. Si legge su italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Ibride Plug Sotto