Le auto ibride inquinano quasi come quelle a benzina | lo studio che mette in difficoltà l’UE

Un nuovo studio di Transport & Environment rivela che le auto ibride plug-in – dotate sia di un motore a benzina che di una batteria ricaricabile – emettono fino a cinque volte più CO2 rispetto ai dati ufficiali. Analizzando oltre 800.000 veicoli in Europa, l’indagine ha dimostrato che in media solo una minima parte dei chilometri viene percorso in modalità elettrica, smentendo l’immagine “pulita” di queste vetture e sollevando dubbi sulla loro reale utilità nella transizione verso la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it