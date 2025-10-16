le adidas x end gazelle indoor grass roots sono un omaggio al tuo pub di quartiere

La End x adidas Gazelle Indoor Grass Roots è finalmente arrivata. Un tributo intriso di birra ai pub dove ogni giovedì sera “pericolosamente lungo” ha inizio: pavimenti appiccicosi, soffitti bassi e l’amico che insiste per “solo un’ultima pinta”. Quest’anno il rivenditore britannico End festeggia il suo ventesimo anniversario, e per celebrare il traguardo ha sfornato una serie di collaborazioni succose lungo la strada. Ora che si avvicina l’ultimo giro, chiude in bellezza con un’ultima pinta da condividere. End x adidas Gazelle Indoor Grass Roots End Le alternative alle adidas Samba di cui avete bisogno Se vuoi avere un'alternativa alle Samba da indossare al posto della più classica tra le sneaker a tre strisce, aggiungi al tuo carrello queste varianti Prendendo spunto dalla leggendaria Gazelle Indoor, questa versione è realizzata in mesh e suede Core Black, con dettagli in pelle Real Teal lungo i pannelli laterali e sul tallone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

