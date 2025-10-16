Le accuse della Croce Rossa al cestista Vildoza | Ha ostacolato la missione di soccorso dell’ambulanza e poi ha aggredito gli operatori
Luca Vildoza, giocatore della Virtus Pallacanestro Bologna, e la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic Vildoza, sono già stati rimessi in libertà. Dopo l’arresto nella notte per lesioni a personale sanitario, la Procura ha deciso di svolgere ulteriori indagini sull’accaduto. Il cestista argentino e la moglie sono stati protagonisti di una rissa con l’equipaggio di un’ambulanza, che li ha accusati di averli aggrediti. La versione della difesa, rappresentata dall’avvocato Mattia Grassani, nega invece questo aspetto, sostenendo ci sarebbero state azioni reciproche. Il Comitato bolognese della Croce Rossa, invece, ha emesso una nota durissima per condannare la vicenda, che viene definita “una vera e propria aggressione a un equipaggio della Croce Rossa Italiana, durante le fasi preliminari di in un intervento di soccorso in emergenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Hamas accusa Israele di aver tradito i termini dell’accordo consentendo ai soldati di riadottare una politica del grilletto facile. Sugli altri ostaggi deceduti la Croce Rossa fa sapere che sarà una «sfida enorme» recuperarli - facebook.com Vai su Facebook
Vildoza shock: il giocatore della Virtus arrestato dopo un'aggressione a sanitari della Croce Rossa - dopo lo scontro con gli operatori di un mezzo della Croce Rossa. Come scrive msn.com
Il cestista Luca Vildoza arrestato con la moglie per aver aggredito l’equipaggio di un’ambulanza dopo la vittoria in Eurolega - Il cestista della Virtus Bologna e la pallavolista serba arrestati per aver aggredito un'operatrice sanitaria dopo una discussione per strada ... Scrive ilfattoquotidiano.it