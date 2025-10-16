Luca Vildoza, giocatore della Virtus Pallacanestro Bologna, e la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic Vildoza, sono già stati rimessi in libertà. Dopo l’arresto nella notte per lesioni a personale sanitario, la Procura ha deciso di svolgere ulteriori indagini sull’accaduto. Il cestista argentino e la moglie sono stati protagonisti di una rissa con l’equipaggio di un’ambulanza, che li ha accusati di averli aggrediti. La versione della difesa, rappresentata dall’avvocato Mattia Grassani, nega invece questo aspetto, sostenendo ci sarebbero state azioni reciproche. Il Comitato bolognese della Croce Rossa, invece, ha emesso una nota durissima per condannare la vicenda, che viene definita “una vera e propria aggressione a un equipaggio della Croce Rossa Italiana, durante le fasi preliminari di in un intervento di soccorso in emergenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le accuse della Croce Rossa al cestista Vildoza: “Ha ostacolato la missione di soccorso dell’ambulanza e poi ha aggredito gli operatori”