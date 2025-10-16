Lazio Sarri chiede due acquisti a gennaio Lotito intanto lavora ancora allo sponsor

2025-10-15 21:21:00 Arrivano conferme: Tommaso Fefè 15 ott 2025, 23:21 Ultimi aggiornamenti: 15 ott 2025, 23:21 L’allenatore della Lazio spinge per avere Insigne e una mezzala. Il presidente intanto continua i colloqui per trovare uno sponsor. Non è lunga la lista della spesa di Maurizio Sarri per il mercato invernale. Il tecnico della Lazio, consapevole di quali siano gli standard del club di Lotito, in particolare nelle sessioni di gennaio, sa già che – al netto della decisione dell’organo competente sullo sblocco del mercato – non ci saranno rivoluzioni della rosa dopo Natale. Però qualche richiesta, dopo aver accettato di rimanere al suo posto in estate pur con il mercato bloccato, si aspetta che venga esaudita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

