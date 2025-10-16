L' avvocato Lovati | Fuori dal caso Garlasco ma ho qualche progetto con Corona

L'ormai ex legale di Sempio racconta l'addio all'indagato nel delitto di Chiara Poggi e dell'ex re dei paparazzi dice: "E' geniale e io sono sempre aperto a nuove esperienze". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'avvocato Lovati: "Fuori dal caso Garlasco, ma ho qualche progetto con Corona"

Scopri altri approfondimenti

Andrea Sempio spiega per la prima volta perché ha deciso di revocare l’incarico di assisterlo all’avvocato Massimo Lovati - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Sempio spiega perché ha lasciato l’avvocato Lovati: “Impossibile dialogare con lui”. Intanto l’ex pm Venditti si difende: “Mai preso un euro” - X Vai su X

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato: addio a Massimo Lovati dopo "Falsissimo" di Corona - Andrea Sempio ha revocato l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo le recenti dichiarazioni del legale in tv. Riporta alfemminile.com

Massimo Lovati è stato revocato da Andrea Sempio. Angela Taccia sarà affiancata da un nuovo legale - È arrivata la notizia che Sempio ha revocato l'avvocato Massimo Lovati, dopo che quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni a «Falsissimo» di Fabrizio Corona. Come scrive mam-e.it

Porta a Porta, furia di Vespa contro l’avvocato Lovati: “Questo non è un programma di intrattenimento!” - Tensione in studio a Porta a Porta, dove la discussione sul caso Garlasco si è trasformata in un acceso confronto tra Bruno Vespa e Massimo Lovati, ex ... Segnala thesocialpost.it