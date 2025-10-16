L' avvocato Lovati | Fuori dal caso Garlasco ma ho qualche progetto con Corona
L'ormai ex legale di Sempio racconta l'addio all'indagato nel delitto di Chiara Poggi e dell'ex re dei paparazzi dice: "E' geniale e io sono sempre aperto a nuove esperienze". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Andrea Sempio spiega per la prima volta perché ha deciso di revocare l’incarico di assisterlo all’avvocato Massimo Lovati - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Sempio spiega perché ha lasciato l’avvocato Lovati: “Impossibile dialogare con lui”. Intanto l’ex pm Venditti si difende: “Mai preso un euro” - X Vai su X
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato: addio a Massimo Lovati dopo "Falsissimo" di Corona - Andrea Sempio ha revocato l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo le recenti dichiarazioni del legale in tv. Riporta alfemminile.com
Massimo Lovati è stato revocato da Andrea Sempio. Angela Taccia sarà affiancata da un nuovo legale - È arrivata la notizia che Sempio ha revocato l'avvocato Massimo Lovati, dopo che quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni a «Falsissimo» di Fabrizio Corona. Come scrive mam-e.it
Porta a Porta, furia di Vespa contro l’avvocato Lovati: “Questo non è un programma di intrattenimento!” - Tensione in studio a Porta a Porta, dove la discussione sul caso Garlasco si è trasformata in un acceso confronto tra Bruno Vespa e Massimo Lovati, ex ... Segnala thesocialpost.it