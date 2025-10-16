L’avvocato Lovati dopo la revoca di Sempio per Garlasco | progetti con Fabrizio Corona

Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio, ma non sembra intenzionato a uscire di scena. Dopo giorni di indiscrezioni e tensioni, è stato lui stesso a confermare al Corriere della Sera di essere stato sollevato dall’incarico. «Andrea mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo e non posso che prenderne atto. Mi dispiace, ma la vita continua. Si vede che tutta questa bufera l’ha portato a pensare che non sono più idoneo per difenderlo», ha dichiarato l’avvocato pavese. Il legale, da settimane al centro delle polemiche per le sue frequenti apparizioni televisive, ha voluto comunque precisare di non aver commesso errori professionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

