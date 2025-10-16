L’avvenire | il Pasolini prima del mito nel nuovo romanzo di Giorgio Ghiotti
Esce il 7 novembre “L’avvenire” di Giorgio Ghiotti: un ritratto intenso di Pier Paolo Pasolini prima della leggenda. Inaugura la collana Corsara di Carabba. Nel 2025, a cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Giorgio Ghiotti firma con L’avvenire. Pier Paolo prima di Pasolini, in uscita il 7 novembre per Editrice Carabba, un romanzo che riporta il poeta nella sua stagione più fragile e luminosa: gli anni della formazione, dell’attesa, del sogno che precede la leggenda. Un titolo che inaugura Corsara, la nuova collana della storica casa editrice, che dopo aver ospitato alcuni tra i più grandi autori italiani – da Luigi Pirandello a Emilio Salgari, da Alba de Céspedes a Elio Vittorini, passando per Corrado Alvaro, Matilde Serao e tanti altri -, si riapre alla narrativa sotto la direzione editoriale di Angela Bubba. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
