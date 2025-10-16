È innegabile che Hamas sia una banda di terroristi. Come ha detto Merz, “Israele fa il lavoro sporco anche per noi”. Olivia Boni via email Gentile lettrice, spero la sua lettera sia ironica. Nel caso però che sia seria, le chiedo: quali attentati ha compiuto Hamas in Europa? Nessuno, perché agisce solo sul suolo palestinese-israeliano, entro i diritti attestati dalla Quarta Convenzione di Ginevra, che autorizza l’uso delle armi ai popoli che resistono all’occupazione militare. E cosa mi dice delle bande di terroristi ebrei attivi in Palestina fin dagli anni 1930-40, tipo Haganah, la Banda Stern o l’Irgun, i cui capi erano Begin e Ben Gurion? Uccisero migliaia di palestinesi, svuotarono mezza Palestina distruggendo centinaia di villaggi e riempendo di morti le fosse comuni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it