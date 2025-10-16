Lavoro il Consorzio ELIS presenta ‘GenerAzione’ Talento il progetto per valorizzare risorse senior
In Italia gli over 50 rappresentano la fascia più numerosa tra i lavoratori, con oltre 9 milioni di occupati. Come valorizzare queste risorse in un’ottica intergenerazionale? Questo il focus al centro del nuovo progetto presentato dal consorzio Elis, GenerAzione Talento, con l’obiettivo di creare un ponte tra l’esperienza e la competenza acquisita dei lavoratori senior . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
