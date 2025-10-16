Lavoro due giornate di scioperi | dall' ex Ilva ad Amiu passando per Amt

16 ott 2025

Anche Genova si mobilita per il lavoro, con tre scioperi previsti tra oggi e domani: si parte oggi con il personale dell'ex Ilva, per poi proseguire domani con Amiu e Amt.Scioperi di ottobre: dai bus ai rifiuti passando per i treni, cosa occorre sapereEx Ilva: protesta anche a GenovaMobilitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

