Lavori stradali per la fibra ottica

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci cablata, lavori nella zona industriale. Stanno partendo una serie di interventi per il collegamento alla rete in fibra ottica delle zone che ancora non hanno la connessione veloce. I lavori riguardano via del Padule, all’altezza del civico 23 dove sarà effettuato uno scavo per il passaggio dei cavi; e via del Botteghino, all’altezza del civico 93. L’amministrazione ha emesso due ordinanze di modifica della viabilità per consentire le operazioni di allacciamento. In via del Botteghino l’intervento comincerà da lunedì prossimo per andare avanti fino a mercoledì 22. In via del Padule i lavori partiranno ugualmente lunedì per durare però fino a venerdì prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

