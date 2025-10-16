Lavori stradali per la fibra ottica
Scandicci cablata, lavori nella zona industriale. Stanno partendo una serie di interventi per il collegamento alla rete in fibra ottica delle zone che ancora non hanno la connessione veloce. I lavori riguardano via del Padule, all’altezza del civico 23 dove sarà effettuato uno scavo per il passaggio dei cavi; e via del Botteghino, all’altezza del civico 93. L’amministrazione ha emesso due ordinanze di modifica della viabilità per consentire le operazioni di allacciamento. In via del Botteghino l’intervento comincerà da lunedì prossimo per andare avanti fino a mercoledì 22. In via del Padule i lavori partiranno ugualmente lunedì per durare però fino a venerdì prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Fuga di gas durante i lavori stradali a Terlizzi: evacuate quattro famiglie - News - X Vai su X
Monteverde Siamo quasi alla fine dei lavori stradali a Monteverde, attesi da tanti anni e ormai quasi completato. Un’altra strada del grandissimo territorio di Perugia che è stata riqualificata dal cantiere comunale. - facebook.com Vai su Facebook
Lavori stradali per la fibra ottica - Stanno partendo una serie di interventi per il collegamento alla rete in ... Come scrive msn.com
Fibra ottica ad Avezzano: modifiche alla circolazione per i lavori tra il nuovo Palazzo Comunale e il CED di via Vezzia - 227/2025, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Avezzano ha autorizzato la modifica della circolazione stradale in diverse aree urbane per consentire i la ... Segnala terremarsicane.it
Fuga di gas durante i lavori stradali a Terlizzi: evacuate quattro famiglie - Due palazzine sono state evacuate per alcune ore a Terlizzi, in via Lilium, a causa di una fuga di gas provocata dalla rottura di una condotta principale del metano sotto il manto stradale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it