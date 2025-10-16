Lavori per 8 milioni di euro al presidio territoriale di assistenza di Guardiagrele sopralluogo dell' assessore Verì

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro per tre opere, in gran parte già avviate, per il futuro del presidio territoriale di assistenza (Pta) di Guardiagrele.È questo il messaggio principale emerso dalla visita dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

lavori 8 milioni euroRFI, al via i lavori di manutenzione tra Civitavecchia e Orbetello - Dalle ore 23:30 di mercoledì 15 alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025 Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti ... Scrive gonews.it

Per le pensioni 460 milioni nel 2026, 1,8 miliardi nel 2027 - La spesa per le pensioni prevista nelle tabelle del Documento programmatico di bilancio ammonta nel 2026 a 460 milioni di euro (pari allo 0,02% del Pil). Riporta ansa.it

lavori 8 milioni euroLa Spezia, nel bilancio di Arte mancano 8 milioni - Il revisore dei conti raccomanda: “Monitorare puntualmente la situazione avendo cura di ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori 8 Milioni Euro