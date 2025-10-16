Lavori per 8 milioni di euro al presidio territoriale di assistenza di Guardiagrele sopralluogo dell' assessore Verì
Un investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro per tre opere, in gran parte già avviate, per il futuro del presidio territoriale di assistenza (Pta) di Guardiagrele.È questo il messaggio principale emerso dalla visita dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
