Lavori nella notte sulla SS96 | chiuse le immissioni tra zona industriale di Bari Altamura e la complanare sud

Disagi notturni alla circolazione nell’area metropolitana di Bari per lavori urgenti di manutenzione lungo la SS96 Bari-Altamura e le arterie di collegamento con la complanare sud (D94) e la zona industriale.Come comunicato da Autostrade per l'Italia, dalle 22:00 di oggi, giovedì 16 ottobre, fino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Avviso alla cittadinanza Martedì 14 ottobre, dalle ore 22:00 fino a fine lavori (notte inoltrata), l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa in Via Nazionale – incrocio Via Meatoli, direzione Feltre, fino alla località Busarello. #comuneimer - facebook.com Vai su Facebook

Valle di Scalve, lavori in «Via Mala». Chiude di notte la galleria Castagneti - L’avvio dei lavori era stato annunciato per l’inizio di ottobre, e adesso ha anche una data precisa: da lunedì 6 ottobre la strada statale 294, per tutti nota come «Via Mala», che collega Angolo Terme ... Come scrive ecodibergamo.it