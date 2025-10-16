Lavori in via XX Settembre | strada chiusa il 20 e 21 ottobre

Arezzo, 16 ottobre 2025 – A San Giovanni Valdarno, via XX Settembre sarà chiusa al traffico e alla sosta nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 ottobre, dalle 9 alle 17, per consentire l’allestimento di un cantiere edile nel tratto compreso tra via Giovanni da San Giovanni e corso Italia. Durante i lavori, per garantire l’accesso alle aree limitrofe, in via Giovanni da San Giovanni sarà istituito un doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato nel tratto tra via Papa Giovanni XXIII e via XX Settembre, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso via Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in via XX Settembre: strada chiusa il 20 e 21 ottobre

