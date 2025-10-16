Lavori in Romea all' ingresso del Lido Anas adegua il progetto | Rimane il passaggio

Rimane l’ingresso a Lido degli Estensi di viale Dante per chi arriva, percorrendo la strada Romea, da Venezia. La notizia l’ha resa nota il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, nel corso dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 16, in Sala Consiliare della Residenza Municipale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Lavori in Romea all'ingresso del Lido, Anas adegua il progetto: "Rimane il passaggio" https://ift.tt/qMAmbLx https://ift.tt/4xdAisU - X Vai su X

Lavori Anas sulla strada Romea all’incrocio con Lido Estensi: L’Amministrazione comunale informa che per la giornata di giovedì 16 ottobre, alle ore 15, in sala consiliare – Palazzo del Municipio di Piazza Folegatti 15 – Comacchio (secondo piano), ha or - facebook.com Vai su Facebook

Lavori in corso e proteste. Estensi, ingresso cancellato. La rabbia dei commercianti: "Non paghiamo più le tasse" - Anas ’chiude’ l’accesso principale al lido da Ferrara, negozi e ristoranti tagliati fuori dalle ruspe "Follia, l’abbiamo saputo solo su Fb. Da msn.com

"Noi, tagliati fuori". La petizione contro i lavori in Romea - Raccolta firme contro i lavori dell’Anas sulla Romea, lavori che hanno cancellato un ingresso agli Estensi da Ferrara. Come scrive msn.com

Roma-Lido più accessibile, completata la revisione di ascensori e scale mobili - Una tratta più accessibile per chi ha difficoltà motorie: ascensori e scale mobili funzionanti al 100% nelle stazioni della Roma- Lo riporta rainews.it