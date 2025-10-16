Lavori in Romea all' ingresso del Lido Anas adegua il progetto | Rimane il passaggio

Ferraratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimane l’ingresso a Lido degli Estensi di viale Dante per chi arriva, percorrendo la strada Romea, da Venezia. La notizia l’ha resa nota il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, nel corso dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 16, in Sala Consiliare della Residenza Municipale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lavori romea ingresso lidoLavori in corso e proteste. Estensi, ingresso cancellato. La rabbia dei commercianti: "Non paghiamo più le tasse" - Anas ’chiude’ l’accesso principale al lido da Ferrara, negozi e ristoranti tagliati fuori dalle ruspe "Follia, l’abbiamo saputo solo su Fb. Da msn.com

lavori romea ingresso lido"Noi, tagliati fuori". La petizione contro i lavori in Romea - Raccolta firme contro i lavori dell’Anas sulla Romea, lavori che hanno cancellato un ingresso agli Estensi da Ferrara. Come scrive msn.com

Roma-Lido più accessibile, completata la revisione di ascensori e scale mobili - Una tratta più accessibile per chi ha difficoltà motorie: ascensori e scale mobili funzionanti al 100% nelle stazioni della Roma- Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Romea Ingresso Lido