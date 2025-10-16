Lavori in corso sull' A26 chiuso per quattro ore lo svincolo di Baveno

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso per quattro ore lo svincolo di Baveno sull'A26.Per consentire i lavori di sostituzione dei pali, infatti, nella notte di sabato 18 ottobre, dalle 2 alle 6, lo svincolo di Baveno sarà chiuso in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

