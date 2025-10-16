Lavori in corso Chiuso per due mesi il distretto sanitario di Marina

Il distretto sanitario di Marina di Pisa sarà chiuso per due mesi per garantire la trasformazione del sistema sanitario territoriale pisano. La struttura di via Salvo Andò, infatti, si prepara a diventare una moderna Casa di Comunità, punto di riferimento per il litorale e fulcro del nuovo modello di assistenza previsto dal Pnrr. Tuttavia, per consentire la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, la struttura resterà temporaneamente chiusa a partire da oggi e per circa due mesi. Si tratta di lavori complessi, spiega l’ Azienda Usl Toscana nord ovest, che prevedono opere edilizie incompatibili con la presenza contemporanea di operatori sanitari e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in corso. Chiuso per due mesi il distretto sanitario di Marina

Leggi anche questi approfondimenti

Sono in corso i lavori di rimozione e rifacimento completo della pavimentazione della passerella di accesso all'area socio-ricreativa di Via Annunciata. L'opera, il cui costo totale è pari a circa 28.000 euro, è interamente finanziata da fondi propri del Comune - facebook.com Vai su Facebook

#sisma2016 Treia, lavori di miglioramento sismico in corso alla Chiesa di Santa Maria in Piana https://regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/112557/Treia-lavori-in-corso-alla-Chiesa-di-Santa-Maria-in-Piana… - X Vai su X

Lavori sulla statale 244 in Val Badia: la strada resterà chiusa per due giorni - Sabato 18 e domenica 19 ottobre l’arteria stradale sarà chiusa tra Longega e Piccolino per lavori di abbattimento alberi. Secondo altoadige.it

Corso chiuso, sì ai lavori in danno dei proprietari - Da due settimane la nuova fascia tricolore ha assunto a pieno il ruolo di primo cittadino e ha già preso tra le mani vari dossier ... Scrive ilmattino.it

A14, lavori in corso: chiuso per una notte il tratto tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio in direzione Pescara. Ecco quando - Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitanova Marche Macerata e Porto ... Secondo corriereadriatico.it