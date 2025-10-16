Lavori al mercato Vascone in ritardo il Comune dà l' ultimatum e diffida la ditta responsabile

La misura è colma. Si potrebbe sintetizzare così la situazione legata ai ritardi dei lavori di riqualificazione del mercato Vascone. E Palazzo Zanca, dopo mesi di proteste e segnalazioni in primis dal presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto, ha deciso di passare dalle parole ai fatti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it