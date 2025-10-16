L' autunno si colora d' arancione | a Brandizzo torna la Sagra della Zucca

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo fine settimana di ottobre torna a Brandizzo la Sagra della Zucca, che propone eventi, profumi e colori dedicati all'ortaggio-simbolo dell'autunno. La manifestazione, sostenuta dalla Città metropolitana di Torino grazie al bando per la valorizzazione dei territori dei piccoli Comuni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

