L' auto a metano prende improvvisamente fuoco gravemente ustionato l' uomo al suo interno

Un uomo di 49 anni, originario del Marocco, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Mazzini di Teramo con ustioni su volto e mani.Come riporta l'Ansa, il 49enne è stato coinvolto nell'esplosione di un'auto alimentata a metano. L'incidente si è verificato a Villa Lempa, una frazione di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

