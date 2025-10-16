Lautaro torna con entusiasmo dalle sfide con l’Argentina ma Chivu dovrà dosarlo | ecco cos’ha in mente contro la Roma

16 ott 2025

Inter News 24 . Le scelte. Una doppietta per la storia e un entusiasmo contagioso. Lautaro Martínez sarà l’ultimo nazionale a rientrare ad Appiano Gentile, ma lo farà con il morale alle stelle. Le due reti segnate in appena cinque minuti contro Porto Rico lo hanno proiettato al quarto posto nella classifica marcatori all-time dell’Argentina, eguagliando una leggenda come Hernán Crespo. Un traguardo che lo galvanizza in vista della supersfida di sabato contro la Roma, tanto che l’Inter ha organizzato un volo privato per accelerare il suo rientro. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro torna con entusiasmo dalle sfide con l8217argentina ma chivu dovr224 dosarlo ecco cos8217ha in mente contro la roma

© Internews24.com - Lautaro torna con entusiasmo dalle sfide con l’Argentina, ma Chivu dovrà dosarlo: ecco cos’ha in mente contro la Roma

