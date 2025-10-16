Lautaro ritorno col gol nel destino Niente stop | per Chivu è l’anti Roma

Rientra dopo la sosta e segna il gol decisivo contro la Roma. A Lautaro Martinez è già accaduto un anno fa, sempre ad ottobre. Era il 20 ed era domenica, un’ Inter colpita durante la gara dagli infortuni di Acerbi e Calhanoglu espugnò comunque l’Olimpico con la rete dell’argentino al 60’. Ovvia la speranza del diretto interessato di poter concedere il bis, sabato 18, dopodomani, dando seguito alla doppietta appena siglata in nazionale contro Porto Rico. Alzandosi dalla panchina Martinez ha segnato due volte e agganciato Crespo a quota 35 reti con l’Argentina, dietro ai soli Aguero (41), Batistuta (55) e all’imprendibile Messi (114), che ancora gioca e si diverte nell’albiceleste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lautaro, ritorno col gol nel destino. Niente stop: per Chivu è l’anti Roma

