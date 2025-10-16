Lautaro | Mondiale 2026? C’è prima l’Inter | la mia squadra e la mia casa

Ilnerazzurro.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro. Dopo il roboante 6-0 rifilato al Porto Rico, l’ Argentina continua a sorridere, e con lei anche Lautaro Martinez, autore di una doppietta che lo ha ulteriormente consacrato tra i protagonisti della Selección. Intervistato nel post-partita da DSports, il centravanti dell’ Inter ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione e per il momento che sta vivendo, senza però perdere di vista gli obiettivi futuri: “ Segnare con questa maglia è sempre speciale, ma quello che conta davvero è il gruppo. Stiamo lavorando bene e vogliamo arrivare pronti ai prossimi impegni “. L’attaccante, ormai leader riconosciuto dello spogliatoio, ha poi parlato anche del suo stato di forma e della condizione mentale con cui affronta questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

