Lautaro-Messi che coppia! Leo fa assist di tacco poi ci pensa il Toro

La Seleccion vince 6-0 l'amichevole contro Porto Rico. Protagonisti della serata Leo Messi e Lautaro Martinez, autore di due gol. Il secondo è bellissimo: assist di tacco di Leo e destro del Toro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro-Messi, che coppia! Leo fa assist di tacco poi ci pensa il Toro

