Inter News 24 Lautaro Inter, il Toro prende la rincorsa verso la Roma: torna carico dagli impegni con l’Argentina e ha una missione. Un altro record per entrare nella storia e una doppietta per spazzare via la stanchezza. Lautaro Martínez sarà l’ultimo nazionale a rientrare alla base, ma tornerà ad Appiano Gentile con un’iniezione di fiducia potentissima. I due gol segnati in appena cinque minuti nell’amichevole contro Porto Rico lo hanno proiettato al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della nazionale argentina, a quota 35 reti, raggiungendo un’altra leggenda del club meneghino, Hernán Crespo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro prende la rincorsa verso la Roma: torna carico dall’Argentina e ha una missione

