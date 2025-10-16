Lautaro dopo Argentina Porto Rico | Sto bene sono contento Ora devo lavorare con l’Inter

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così dopo la vittoria in amichevole con l'Argentina contro il Porto Rico. Intervenuto ai microfoni di DSports dopo la doppietta realizzata nell'amichevole tra la sua Argentina e il Porto Rico, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, si è espresso così. SULLA PARTITA – « Era una partita per chiudere, una delle ultime prima della Coppa del Mondo e della Finalissima, che non sappiamo quando si giocherà. È sempre importante affrontare questo tipo di partite con questa maglia, nel modo migliore, al massimo. Potevamo fare vari gol.

