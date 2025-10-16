Laura Pausini svela i più grandi segreti di Ibrahimovic
2025-10-16 11:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Zlatan Ibrahimovic è stato ancora una volta protagonista questo mercoledì sera in programma ‘Questa sono io’ di Canale 5 dove ha condiviso il set con il cantante Laura Pausini. L’ex calciatore ha parlato della sua famiglia, del suo legame eterno con il Milan e dei momenti salienti della sua carriera. Dal ritiro nell’estate del 2023, Ibrahimovic è rimasto legato al club rossonero come Senior Advisor di RedBird Capital il fondo americano che possiede il Milan dal 2022. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
