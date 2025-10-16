Laura D' Angelo presenta a Caserta il suo Cuore puro
Laura D’Angelo presenterà “Cuore puro” alla Libreria Feltrinelli di Caserta, sabato 18 ottobre. Dialogheranno con l’autrice, reduce dal Festival letterario “Dialoghi di carta” in Sardegna, Drusilla de Nicola e Daniela Borrelli, le letture saranno affidate al corso di drammaturgia del Liceo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anno 1980 Ritagli di giornale Gli inizi di Laura D'Angelo e Patrizia Garganese - facebook.com Vai su Facebook
Laura D’Angelo presenta “Cuore puro” alla libreria Feltrinelli di Caserta sabato 18 ottobre - Scopri tutti i dettagli riguardo Laura D'Angelo presenta "Cuore puro" alla libreria Feltrinelli di Caserta sabato 18 ottobre . Da casertaweb.com
Laura D'Angelo presenta a Caserta il suo "Cuore puro" - Dialogheranno con l’autrice, reduce dal Festival letterario “Dialoghi di carta” in Sardegna, Drusilla de ... Scrive casertanews.it
Morta a Roma Laura D'Angelo - L'attrice, ballerina e cantante Laura D'Angelo morta ieri sera a Roma dopo una lunga lotta contro il cancro. Scrive ilmessaggero.it