Laura D' Angelo presenta a Caserta il suo Cuore puro

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura D’Angelo presenterà “Cuore puro” alla Libreria Feltrinelli di Caserta, sabato 18 ottobre. Dialogheranno con l’autrice, reduce dal Festival letterario “Dialoghi di carta” in Sardegna, Drusilla de Nicola e Daniela Borrelli, le letture saranno affidate al corso di drammaturgia del Liceo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

