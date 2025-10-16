L’attesa è finita | Angelina Mango è ritornata a sorpresa con il nuovo album Caramé

A distanza di un anno dall’ultimo concerto e poco più di un mese dopo il ritorno sui palchi ospite del live di Olly tenutosi a Milano, Angelina Mango pubblica oggi a sorpresa il nuovo album Caramè, disponibile su tutte le piattaforme digital. “Ho scritto quindici canzoni più una” così l’artista lucana ha presentato il nuovo lavoro in studio, seguito di Pokè Melodrama. Ancora una volta la musica è al centro del mondo di Angelina, è la lingua che ha scelto per raccontarsi e le 16 tracce scandiscono, infatti, questo suo ultimo anno e lo trasformano in una playlist inaspettata, intima e collettiva al tempo stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

