L' atleta della Vestina Karate di Penne Laila Ermano conquista la medaglia d' oro ai campionati italiani

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale di Penne si congratula con Laila Ermano, atleta della Vestina Karate Club di Penne, per la conquista della medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Karate a rappresentative regionali 2025, tenutisi a Urbino nei giorni scorsi.Laila, rappresentando l’Abruzzo nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

