L' atleta della Vestina Karate di Penne Laila Ermano conquista la medaglia d' oro ai campionati italiani
L’Amministrazione comunale di Penne si congratula con Laila Ermano, atleta della Vestina Karate Club di Penne, per la conquista della medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Karate a rappresentative regionali 2025, tenutisi a Urbino nei giorni scorsi.Laila, rappresentando l’Abruzzo nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
