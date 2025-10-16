Latina confiscati 6,5 milioni a Pasquale Maietta | il provvedimento di primo grado deciso dalla III sezione del Tribunale di Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a una confisca del valore complessivo di 6,5 milioni di euro nei confronti di Pasquale Maietta, ex presidente del Latina Calcio, ex assessore al Bilancio del Comune di Latina ed ex deputato di Fratelli d’Italia. Il provvedimento è stato emesso dalla III sezione penale – specializzata in Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, che ha qualificato l’interessato come “socialmente pericoloso” sulla base dei precedenti giudiziari. Le motivazioni dei giudici. Nell’ordinanza si richiama una serie di condotte illecite “senza soluzione di continuità”, ritenute idonee a generare profitti tali da determinare un tenore di vita sproporzionato rispetto alle risorse dichiarate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

