Last Call X Factor i promossi | le squadre dei 4 giudici ai Live

Milano, 16 ottobre 2025 – Last Call di X Factor 2025, anche questa è andata. La puntata in onda giovedì 16 ottobre su Sky e in streaming su Now dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha visto per la prima volta in questa edizione i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro decidere singolarmente e scegliere la propria squadra di tre concorrenti. Sette talenti per ogni giudice alle Last Call e la scelta da effettuarsi attraverso il temuto e spietato meccanismo delle sedie. Gianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani: l'annuncio di Carlo Conti al Tg1 La squadra di Jake La Furia.

