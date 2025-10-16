Last Call di X Factor 2025 | chi sono i lombardi in corsa per i Live I favoriti e i possibili underdog
Milano, 16 ottobre 2025 – Questa sera andranno in scena le Last Call di X Factor 2025, attraverso le quali i quattro giudici ( Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e la new entry Francesco Gabbani ) costruiranno l’architettura delle proprie squadre in vista dell’ultima fase, quella dei Live. Molto attesi i talenti lombardi che hanno superato i Bootcamp anche perché vengono dalla provincia di Milano ben tre dei quattro talenti che si sono aggiudicati l’X pass durante i Bootcamp. Parlando dei talenti. A partire dal bocconiano Piercesare Fagioli, che nella scorsa puntata hsi è meritato una vera e propria ovazione per la sua interpretazione al pianoforte d i “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, aggiudicandosi l’X Pass di Gabbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
