L’Associazione culturale Paro Paro inaugura la nuova stagione teatrale 2025 2026 con lo spettacolo La vie en rose

Arezzo, 16 ottobre 2025 – L’Associazione culturale Paro Paro inaugura la nuova stagione teatrale 20252026 con lo spettacolo “La vie en rose ”, in programma giovedì 16 ottobre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Scritto liberamente ispirato al testo “Agenzia matrimoniale” di Dory Cei, lo spettacolo vede la regia di Viola Rossi e mette in scena una commedia brillante, divisa in due atti, che gioca con le sfumature dell’amore e dell’ironia. Nel primo atto il pubblico viene catapultato all’interno di un’agenzia matrimoniale popolata da personaggi eccentrici, per lo più pensionati desiderosi di trovare l’anima gemella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
