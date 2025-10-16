L' Assemblea nazionale salva Lecornu il premier francese | Questo è il momento della verità

(LaPresse) Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha superato la prima mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise (LFI) all’Assemblea nazionale. La mozione è stata infatti respinta con 271 a sfavore. Per far cadere il governo ne servivano 289. “La realtà, signore e signori dell’Assemblea – ha detto nel suo intervento in aula Lecornù – è che o entriamo nei dibattiti, oppure entriamo in una crisi politica. Questo è il momento della verità. Vogliamo ordine, con dibattiti nell’Assemblea Nazionale, o vogliamo il disordine?”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

