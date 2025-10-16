L' Assemblea nazionale salva Lecornu il premier francese | Questo è il momento della verità
(LaPresse) Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha superato la prima mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise (LFI) all’Assemblea nazionale. La mozione è stata infatti respinta con 271 a sfavore. Per far cadere il governo ne servivano 289. “La realtà, signore e signori dell’Assemblea – ha detto nel suo intervento in aula Lecornù – è che o entriamo nei dibattiti, oppure entriamo in una crisi politica. Questo è il momento della verità. Vogliamo ordine, con dibattiti nell’Assemblea Nazionale, o vogliamo il disordine?”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DDL Gasparri Conoscerlo per combatterlo Giovedì 23 ottobre ore 16 assemblea nazionale online - facebook.com Vai su Facebook
#BreakingNews: #Lecornu all’Assemblea nazionale, «Sospesa la riforma delle #pensioni» - X Vai su X
L'Assemblea nazionale salva Lecornu, il premier francese: "Questo è il momento della verità" - (LaPresse) Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha superato la prima mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Francia, Lecornu è salvo: respinte le due mozioni di sfiducia - Anche la seconda mozione di sfiducia contro il governo del premier francese Sébastien Lecornu non ha superato il voto dell'Assemblea nazionale. Lo riporta msn.com
Francia, il premier Lecornu si salva dalle due mozioni di sfiducia: soccorso socialista per il fedelissimo di Macron - L’Assemblea nazionale francese, la camera bassa del Parlamento, ha respinto le due mozioni di sfiducia presentate contro il primo ministro, che ven ... Si legge su msn.com