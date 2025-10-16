L' Assemblea nazionale salva Lecornu il premier francese | Questo è il momento della verità

Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha superato la prima mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise (LFI) all’Assemblea nazionale. La mozione è stata infatti respinta con 271 a sfavore. Per far cadere il governo ne servivano 289. “La realtà, signore e signori dell’Assemblea – ha detto nel suo intervento in aula Lecornù – è che o entriamo nei dibattiti, oppure entriamo in una crisi politica. Questo è il momento della verità. Vogliamo ordine, con dibattiti nell’Assemblea Nazionale, o vogliamo il disordine?”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

l assemblea nazionale salva lecornu il premier francese questo 232 il momento della verit224

© Lapresse.it - L'Assemblea nazionale salva Lecornu, il premier francese: "Questo è il momento della verità"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

assemblea nazionale salva lecornuL'Assemblea nazionale salva Lecornu, il premier francese: "Questo è il momento della verità" - (LaPresse) Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha superato la prima mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

assemblea nazionale salva lecornuFrancia, Lecornu è salvo: respinte le due mozioni di sfiducia - Anche la seconda mozione di sfiducia contro il governo del premier francese Sébastien Lecornu non ha superato il voto dell'Assemblea nazionale. Lo riporta msn.com

assemblea nazionale salva lecornuFrancia, il premier Lecornu si salva dalle due mozioni di sfiducia: soccorso socialista per il fedelissimo di Macron - L’Assemblea nazionale francese, la camera bassa del Parlamento, ha respinto le due mozioni di sfiducia presentate contro il primo ministro, che ven ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Nazionale Salva Lecornu