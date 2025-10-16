L’Inps ha pubblicato gli ultimi dati sui pagamenti dell’ Assegno unico, aggiornati ad agosto 2025. Il principale sussidio per le famiglie con figli in Italia si conferma grosso modo dello stesso valore del resto dell’anno. Da diverso tempo infatti, il sussidio vale attorno ai 170 euro per ogni figlio nel nucleo, anche se le cifre cambiano radicalmente a seconda della situazione economica. Confermate però anche le altre tendenze di questo sussidio, come il progressivo calo dei richiedenti, causato dalla bassa natalità. A giugno 2025, per la prima volta, sono state meno di 6 milioni le famiglie che hanno ricevuto il sussidio, una tendenza che si conferma ad agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Assegno Unico da 173 euro a figlio, ma lo ricevono sempre meno famiglie