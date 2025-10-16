ABBONATI A DAYITALIANEWS Omaggio silenzioso al Comando dei Carabinieri di Latina. Una semplice cittadina si è recata al Comando dei Carabinieri di Latina dove ha deposto fiori in memoria dei tre militari deceduti a Verona. Un gesto sobrio e sentito, compiuto nel pomeriggio, che ha voluto esprimere vicinanza e gratitudine all’Arma in un momento di forte commozione. Fiori per i tre militari caduti. L’omaggio è stato dedicato a Marco Piffari, Valerio Daprà (entrambi 56 anni ) e Davide Bernardello ( 36 anni ), i tre carabinieri morti in seguito all’ esplosione avvenuta in un casolare di Castel d’Azzano (Verona). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Lascia fiori davanti al comando provinciale dei Carabinieri. Il gesto di una signora di Latina dopo la tragedia di Verona