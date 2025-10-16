L’artigianato bergamasco guarda al futuro tra valori impresa e Made in Italy
Bergamo. Sabato 18 ottobre, a partire dalle 9, nella sala Caravaggio della Fiera di via Lunga si terrà l’80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, dal titolo “Costruttori di Cultura e Valori del territorio”. L’appuntamento sarà un momento speciale per celebrare gli 80 anni dell’organizzazione, la più grande di rappresentanza delle imprese artigiane e delle Pmi della Bergamasca, ripercorrendo le tappe più significative della sua storia e confrontandosi sulle nuove sfide da affrontare insieme. Si tratta della prima assemblea pubblica presieduta dal presidente Lorenzo Pinetti, eletto lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
