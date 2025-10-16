L’arte diventa una cura Laboratori al San Matteo

Attività gratuite e aperte a pazienti, familiari e operatori, con l’obiettivo di creare spazi di relazione, creatività e benessere all’interno del contesto ospedaliero. Il primo laboratorio, che si focalizza sulla tecnica del Quilling, un’antica arte che utilizza sottili strisce di carta arrotolate per creare composizioni tridimensionali si chiama "Divenire". L’attività, che stimola la manualità, la concentrazione e la condivisione, si svolgerà anche oggi dalle 15,30 alle 17,30, al piano terra del padiglione 6 (ex oculistica) del San Matteo, che mette a disposizione uno spazio atelier dedicato alla realizzazione delle opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

