L’arte diventa una cura Laboratori al San Matteo
Attività gratuite e aperte a pazienti, familiari e operatori, con l’obiettivo di creare spazi di relazione, creatività e benessere all’interno del contesto ospedaliero. Il primo laboratorio, che si focalizza sulla tecnica del Quilling, un’antica arte che utilizza sottili strisce di carta arrotolate per creare composizioni tridimensionali si chiama "Divenire". L’attività, che stimola la manualità, la concentrazione e la condivisione, si svolgerà anche oggi dalle 15,30 alle 17,30, al piano terra del padiglione 6 (ex oculistica) del San Matteo, che mette a disposizione uno spazio atelier dedicato alla realizzazione delle opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La parete diventa arte. Con Aria Ronan Bouroullec firma per Mutina un sistema di elementi che moltiplica la luce e ne accompagna il movimento, restituendo allo spazio una sensazione di equilibrio fluido e contemporaneo. #Bertani #Mutina #AriaRonanBouro - facebook.com Vai su Facebook
“Più il mondo diventa spaventoso… più l’arte diventa astratta.”Kandinsky #VoceEDelizia #art Wassily Kandinsky “Black Lines” 1928 #Kandinsky #abstractart #ArteYArt #Painting - X Vai su X