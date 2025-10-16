L’Arma dei Carabinieri dona i numeri speciali della Rassegna alle biblioteche e agli archivi della provincia

Nell’ambito delle attività di promozione storico-culturale promosse dalla rivista Rassegna dell’Arma dei carabinieri, il comandante provinciale di Agrigento ha donato una copia dei numeri speciali dedicati al 1944 a diversi istituti e biblioteche della provincia.Le opere, intitolate “I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

