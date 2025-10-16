Largo Maradona nei prossimi giorni ci sarà un tavolo istituzionale per la riapertura in tempi brevi

Ilnapolista.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Largo Maradona, verso un tavolo istituzionale risolutivo per riaprire il luogo del murales. Largo Maradona, le istituzioni aprono alla riapertura. “A seguito di un incontro proficuo e costruttivo tra l’avvocato Angelo Pisani, storico difensore di Diego Armando Maradona, in rappresentanza dei commercianti ed animatori di Largo Maradona e dei Quartieri Spagnoli, ed il Direttore Generale del Comune di Napoli, si è giunti ad una prima, importante intesa e soluzione di buon senso per la riapertura del sito turistico – tra i più visitati al mondo – Largo Maradona. E la pronta riesposizione dei cimeli dedicati a Diego Armando Maradona, bandiera azzurra, simbolo identitario e patrimonio storico, turistico e culturale della città”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

