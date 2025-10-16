Largo Maradona nei prossimi giorni ci sarà un tavolo istituzionale per la riapertura in tempi brevi

Largo Maradona, verso un tavolo istituzionale risolutivo per riaprire il luogo del murales. Largo Maradona, le istituzioni aprono alla riapertura. “A seguito di un incontro proficuo e costruttivo tra l’avvocato Angelo Pisani, storico difensore di Diego Armando Maradona, in rappresentanza dei commercianti ed animatori di Largo Maradona e dei Quartieri Spagnoli, ed il Direttore Generale del Comune di Napoli, si è giunti ad una prima, importante intesa e soluzione di buon senso per la riapertura del sito turistico – tra i più visitati al mondo – Largo Maradona. E la pronta riesposizione dei cimeli dedicati a Diego Armando Maradona, bandiera azzurra, simbolo identitario e patrimonio storico, turistico e culturale della città”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

