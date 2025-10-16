L'arcivescovo ai funerali di Paolo Taormina | Sabato movida alternativa ci vediamo allo Zen armati d’amore
L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ai funerali di Paolo Taormina: "Sabato sera alle 21 facciamo una movida alternativa. Ci vediamo allo Zen non armati di armi ma dell’amore di Paolo. Ci vediamo davanti al piazzale della chiesa di San Filippo Neri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Paupisi è il giorno del dolore per l’ultimo saluto a Elisa Polcino e al figlio Cosimo Ocone, uccisi nella loro abitazione da Salvatore Ocone, L’intera comunità ha riempito la chiesa di Santa Maria del Bosco per i funerali, celebrati dall’arcivescovo di Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Il cardinale #Parolin ha celebrato questa mattina i funerali dell'arcivescovo Rugambwa, scomparso lo scorso 16 settembre: ha “saputo tessere relazioni solide e costruttive” ed è stato "testimone autorevole e credibile della #verità che ha annunciato" - X Vai su X
Funerali Paolo Taormina: mons. Lorefice (Palermo), “assurdo che un figlio venga rubato ai genitori, basta violenza e basta uccisioni” - Corrado Lorefice, ha aperto l’omelia durante le esequie di Paolo Taormina, il giovane ucciso a Palermo ... Secondo agensir.it
Lorefice e l’appuntamento allo Zen: “Insieme per una movida alternativa” - Questo l’invito che l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha lanciato al termine del funerale di Paolo Taorm ... Lo riporta livesicilia.it
Palermo dice addio a Paolo Taormina: commozione e rabbia ai funerali del giovane ucciso - Un sentimento di commozione mista a rabbia ha accompagnato l’ultimo saluto a Paolo Taormina. sicilianews24.it scrive