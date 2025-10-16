L'arcivescovo ai funerali di Paolo Taormina | Sabato movida alternativa ci vediamo allo Zen armati d’amore

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ai funerali di Paolo Taormina: "Sabato sera alle 21 facciamo una movida alternativa. Ci vediamo allo Zen non armati di armi ma dell’amore di Paolo. Ci vediamo davanti al piazzale della chiesa di San Filippo Neri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

