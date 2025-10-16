L'Arabia Saudita va ai Mondiali e i giocatori guadagnano una fortuna | pioggia di milioni come premio

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arabia Saudita va ai Mondiali e i giocatori come premio hanno ricevuto una pioggia di milioni. Ognuno di loro potrà beneficiare della cospicua somma di denaro predisposta da Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro dello Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

