Lara Colturi la fuoriclasse dello sci che corre per l’Albania si racconta al Fattoit | Alle polemiche non faccio caso Sicurezza? Non si fa ancora abbastanza

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni fa, a 16 anni nemmeno compiuti, esordiva in Coppa del mondo. Per gli addetti al settore era il futuro dello sci alpino (spoiler: ora è il presente ). Ma prima dei suoi risultati nel Circo bianco fece discutere la scelta della famiglia di farla correre per la Federazione albanese. E così lei, Lara Colturi, italianissima come mamma Daniela Ceccarelli (oro olimpico) e papà Alessandro (istruttore nazionale come Ceccarelli), si presentò al cancelletto di partenza con l’aquila a due teste su sfondo rosso cucita sulla spalla. Da quel giorno ha dimostrato di essere una delle più forti slalomiste e gigantiste del circuito (ha collezionato tre podi) e ora ha dichiarato di voler puntare alle discipline veloci (percorso già iniziato in passato, è medaglia d’oro juniores proprio in super-g). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lara colturi la fuoriclasse dello sci che corre per l8217albania si racconta al fattoit alle polemiche non faccio caso sicurezza non si fa ancora abbastanza

© Ilfattoquotidiano.it - Lara Colturi, la fuoriclasse dello sci che corre per l’Albania si racconta al Fatto.it: “Alle polemiche non faccio caso. Sicurezza? Non si fa ancora abbastanza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

lara colturi fuoriclasse sciLara Colturi, chi è la predestinata dello sci che ha preferito l'Albania all'Italia - Chi è Lara Colturi, la sciatrice che ha deciso di gareggiare per l'Albania preferita all'Italia: gli inizi, mamma Daniela Ceccarelli, papà Alessandro e i successi con gli sci ... Scrive sport.virgilio.it

lara colturi fuoriclasse sciLara Colturi e Daniela Ceccarelli, la scelta dell'Albania sul palco di Trento: "Allenata dai miei genitori, non immagino altro" - Ospite del Festival dello Sport, la diciottenne valsusina ha raccontato tanti aspetti della sua carriera, con il sogno olimpico all'orizzonte. Si legge su neveitalia.it

lara colturi fuoriclasse sciLara Colturi, talento e personalità alle prossime Olimpiadi Invernali. (Video Intervista) In evidenza - Pietro Razzini intervista la campionessa al Festival dello Sport di Trento Il Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, è da sempre un palcoscenico dove si incontrano cam ... Come scrive gazzettadellemilia.it

Cerca Video su questo argomento: Lara Colturi Fuoriclasse Sci