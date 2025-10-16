Lara Colturi la fuoriclasse dello sci che corre per l’Albania si racconta al Fattoit | Alle polemiche non faccio caso Sicurezza? Non si fa ancora abbastanza

Tre anni fa, a 16 anni nemmeno compiuti, esordiva in Coppa del mondo. Per gli addetti al settore era il futuro dello sci alpino (spoiler: ora è il presente ). Ma prima dei suoi risultati nel Circo bianco fece discutere la scelta della famiglia di farla correre per la Federazione albanese. E così lei, Lara Colturi, italianissima come mamma Daniela Ceccarelli (oro olimpico) e papà Alessandro (istruttore nazionale come Ceccarelli), si presentò al cancelletto di partenza con l’aquila a due teste su sfondo rosso cucita sulla spalla. Da quel giorno ha dimostrato di essere una delle più forti slalomiste e gigantiste del circuito (ha collezionato tre podi) e ora ha dichiarato di voler puntare alle discipline veloci (percorso già iniziato in passato, è medaglia d’oro juniores proprio in super-g). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lara Colturi, la fuoriclasse dello sci che corre per l’Albania si racconta al Fatto.it: “Alle polemiche non faccio caso. Sicurezza? Non si fa ancora abbastanza”